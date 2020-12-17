У Сумах ліквідовано пожежу в житловому будинку 26 грудня о 17:46 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку по вул. Ушакова м. Суми.

На місце події виїжджали відділення чергових караулів 1-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин.

За попередніми даними власників у момент виникнення пожежі у будинку не було. Загоряння в районі електролічильника, що знаходився на стіні зі сторони вулиці виявив сусід. Чоловік самостійно намагався приборкати пожежу самостійно, зрозумівши, що це йому не під силу – звернувся до рятувальників.

Ускладнювало ситуацію те, що стіна була утеплена легкозаймистим пінопластом, по якому полум’я поширилося на покрівлю будинку.

О 18:05 пожежу вдалося локалізувати, а о 19:07 – ліквідувати.

Всього на місце події працювало 3 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС України в Сумській області