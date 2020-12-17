Сумские коммунальщики за 4 месяца не сумели решить проблему мусора на конечной остановке Сумчанка Ольга Кудояр рассказала в Фейсбуке, что 4 месяца назад обращалась к мэру Сум Александру Лысенко по поводу мусора на остановке возле областной детской больницы.

Однако выборы закончились, но гора мусора только продолжает расти…

«"Всего" 4 месяца прошло. Детская областная больница. Во время предвыборной агитации Александр Лысенко несколько раз был в Курском микрорайоне. Не видел, не видит, не будет видеть горы мусора на конечной остановке маршруток. Хотя ещё в сентябре обещал, что помощники отработают данный вопрос. Даже контакты мои просил и домашний адрес. Видимо, хотел очередную отписку прислать. Но... Видать, амнезия. До сих пор там нет ни единого бака для мусора, ни туалета. До каких пор город будет жить в полной грязи, уважаемый мэр? Или всё же привезти "всю эту красоту" на пл. Независимости? Или к дому Лысенко? Там ведь мусор убирают?», - пишет сумчанка.