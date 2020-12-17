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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщині рятувальники двічі надавали допомогу громадянам

26 грудня о 16:18 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги по вул. Садовий бульвар в м. Шостка.

За попередніми даними в квартирі перебував чоловік, який потребував медичної допомоги.

На місце виклику прибуло відділення чергового караулу 4-ї державної пожежно-рятувальної частини на спеціальному аварійно – рятувальному автомобілі. Працівники Служби порятунку потрапили до квартири та допомогли медикам транспортувати хворого до карети швидкої.

27 грудня схожий випадок стався у багатоповерхівці по вул. Харківська м. Суми . О 19:04 на лінію екстреного виклику "101"  надійшло про необхідність надання. По прибуттю було з’ясовано, що в квартирі перебував чоловік який тривалий час не відповідала на дзвінки та не відкривала вхідні двері. Рятувальники за допомогою немеханізованого інструменту відчинили вхідні двері та передали чоловіка працівникам швидкої.

Управління Державної служби України

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