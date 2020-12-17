Сумчани просять побудувати велодоріжку уздовж Псла На сайті онлайн-петицій зареєстроване звернення «Будівництво велодоріжки уздовж Псла між мостами по вулиці Героїв Крут та мосту по вулиці Прокоф'єва».

«На сьогоднішній момент в місті Суми відсутня велоінфраструктура як така. Ті декілька кілометрів виділеної частини тротуарів по місту не відповідають вимогам, і не з'єднані між собою. Також на таких ділянках перевагу має пішохід!

Будівництво велодоріжки між двома мостами(Прокоф'єва-Героїв Крут) дасть розвиток велоінфраструктури. З'єднає спальні райони міста з центром. Створить єдиний простір для дозвілля містян, занять велоспортом. З будівництвом велодоріжки буде проведений благоустрій навколишньої території.

Проект велодоріжки з легкістю може бути масштабований, тобто приєднуючи велодоріжки з периферії в центр, можна зв'язати кожен район міста.

Будівництво велодоріжки дасть поштовх розвитку місцевого бізнесу, покращить інвестиційний клімат міста!

Прошу підтримати петицію, та дати шанс громаді на розвиток!», - пише автор петиції Веселов Андрій Володимирович.

Станом на 27 грудня петицію підписали 41 особа з 250 необхідних.

До кінця збору підписів залишилось 42 дні.