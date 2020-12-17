Сумчани просять побудувати велодоріжку уздовж Псла

«На сьогоднішній момент в місті Суми відсутня велоінфраструктура як така. Ті декілька кілометрів виділеної частини тротуарів по місту не відповідають вимогам, і не з'єднані між собою. Також на таких ділянках перевагу має пішохід!
Будівництво велодоріжки між двома мостами(Прокоф'єва-Героїв Крут) дасть розвиток велоінфраструктури. З'єднає спальні райони міста з центром. Створить єдиний простір для дозвілля містян, занять велоспортом. З будівництвом велодоріжки буде проведений благоустрій навколишньої території.
Проект велодоріжки з легкістю може бути масштабований, тобто приєднуючи велодоріжки з периферії в центр, можна зв'язати кожен район міста.
Будівництво велодоріжки дасть поштовх розвитку місцевого бізнесу, покращить інвестиційний клімат міста!
Прошу підтримати петицію, та дати шанс громаді на розвиток!», - пише автор петиції Веселов Андрій Володимирович.
Станом на 27 грудня петицію підписали 41 особа з 250 необхідних.
До кінця збору підписів залишилось 42 дні.