Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:29195

Сумчани просять побудувати велодоріжку уздовж Псла

На сайті онлайн-петицій зареєстроване звернення «Будівництво велодоріжки уздовж Псла між мостами по вулиці Героїв Крут та мосту по вулиці Прокоф'єва».

«На сьогоднішній момент в місті Суми відсутня велоінфраструктура як така. Ті декілька кілометрів виділеної частини тротуарів по місту не відповідають вимогам, і не з'єднані між собою. Також на таких ділянках перевагу має пішохід!

Будівництво велодоріжки між двома мостами(Прокоф'єва-Героїв Крут) дасть розвиток велоінфраструктури. З'єднає спальні райони міста з центром. Створить єдиний простір для дозвілля містян, занять велоспортом. З будівництвом велодоріжки буде проведений благоустрій навколишньої території.

Проект велодоріжки з легкістю може бути масштабований, тобто приєднуючи велодоріжки з периферії в центр, можна зв'язати кожен район міста.

Будівництво велодоріжки дасть поштовх розвитку місцевого бізнесу, покращить інвестиційний клімат міста!

Прошу підтримати петицію, та дати шанс громаді на розвиток!», - пише автор петиції Веселов Андрій Володимирович.

Станом на 27 грудня петицію підписали 41 особа з 250 необхідних.

До кінця збору підписів залишилось 42 дні.

Общество

Новости

На Сумщині 40047 випадків захворювання на COVID-19: подробиці
Сегодня 10:24
С 1 января повышаются тарифы на тепло для сумчан
24.12.2020 20:31
У Сумах із 1 січня підвищаться тарифи на воду
21.12.2020 16:01
Поліцейські Шостки виявили чотири порушення карантинних норм у закладах громадського харчування
Сегодня 15:57
Сумчани просять побудувати велодоріжку уздовж Псла
Сегодня 15:29
На Сумщині рятувальники двічі надавали допомогу громадянам
Сегодня 14:15
В Сумах у очередной маршрутки на ходу сломались двери
Сегодня 12:49
У Сумах завершили чемпіонат області з хокею
Сегодня 12:39
Сумские биатлонисты с «бронзой» в смешанной эстафете
Сегодня 12:16
Сумские коммунальщики за 4 месяца не сумели решить проблему мусора на конечной остановке
Сегодня 11:39
У Сумах ліквідовано пожежу в житловому будинку
Сегодня 11:31
Сумська суддя відпустила з-під варти підозрюваного у жорстокому розбійному нападі експравоохоронця
Сегодня 10:58
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.