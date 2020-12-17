Поліцейські Шостки виявили чотири порушення карантинних норм у закладах громадського харчування Адміністрація трьох кафе міста, всупереч забороні, передбаченої Постановою Кабінету Міністрів України №1236 від 09.12.2020 року, організували в своїх розважальних закладах дискотеки.

Виявлені порушення норм карантинного законодавства правоохоронці зареєстрували та зібрали необхідні матеріали для притягнення власників закладів до адміністративної відповідальності.

З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, з 19 грудня 2020 року до 28 лютого 2021 уряд установив карантин на всій території України.

Для проведення перевірок дотримання карантинних норм суб’єктами господарювання були створені рейдові групи з числа співробітників Шосткинського відділу поліції. Правоохоронці протягом тижня перевірили всі заклади громадського харчування на Шосткинщині та виявили там чотири порушення карантинних обмежень.

Так, адміністрація міських кафе організували дозвілля для громадян з порушенням норм вказаної постанови Кабінету Міністрів України: в приміщенні закладів проводились дискотеки, за одним столом знаходилось більше ніж чотири особи, до того ж, під час пересування закладом відвідувачі не дотримувались масочного режима.

Власники цих закладів будуть притягнути до адміністративної відповідальності за ознаками ч. 1 ст. 44-3 КУпАП «Порушення правил щодо карантину людей». Санкція статті передбачає накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Правоохоронці нагадують громадянам про необхідність дотримання карантинних обмежень. Уникайте скупчення людей, тримайте соціальну дистанцію, використовуйте захисні маски у громадських місцях.

Відділ комунікації поліції Сумської області