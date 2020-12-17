На Сумщині рятувальники деблокували з-під автомобіля 73-річного велосипедиста (відео)

За викликом було направлено відділення чергового караулу 12-ї державної пожежно-рятувальної частини.
За попередніми даними відбулося зіткнення між автомобілем Renault Symbol та 73-річним велосипедистом. Внаслідок події пенсіонера затиснуло під транспортним засобом. Рятувальники використовуючи механізований інструмент негайно деблокували постраждалого з-під автомобіля та передали медикам. Потерпілого госпіталізували до хірургічного відділення Конотопської ЦРЛ.
Всього до надання допомоги залучалося 4 чоловіка особового складу та 1 одиниця техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
У ДСНС України в Сумській області