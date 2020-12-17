Головна ялинка Сум перестала світитись Сьогодні, 27 грудня, головна ялинка Сум на майдані Незалежності не сяє електричними гірляндами.

Проблеми розпочалися ще вчора, коли не горіла верхня частина, а сьогодні ялинка у суцільній темряві.

Нагадаємо: три роки тому на штучну ялинку разом із гірляндами та іграшками витратили 1,5 млн грн з міського бюджету.