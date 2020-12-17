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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:02391

Головна ялинка Сум перестала світитись

Сьогодні, 27 грудня, головна ялинка Сум на майдані Незалежності не сяє електричними гірляндами.

Проблеми розпочалися ще вчора, коли не горіла верхня частина, а сьогодні ялинка у суцільній темряві.

Нагадаємо: три роки тому на штучну ялинку разом із гірляндами та іграшками витратили 1,5 млн грн з міського бюджету.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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