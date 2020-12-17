Сумський тренер став кращим в Україні

Втретє в історії Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу назвало найкращого тренера аматорського футболу за підсумками 2020 року.

Після обговорення із журі, представників ВОТФ, було вирішено найкращим тренером аматорського футболу 2020 року назвати наставника команди «Вікторія» Артема Радіонова.

Нагадаэмо: у 2020 роцы «Вікторія» з Миколаївки стала чемпіоном України серед аматорів сезону 2019/20, фіналістом Кубку України серед аматорів 2019/20, наразі «Вікторія» – лідер своєї групи в чемпіонаті 2020/21 без жодної поразки

Біографічна довідка: Артем Радіонов

Народився 3 вересня 1983 року в Сумах. Захисник, півзахисник.

Клуби як гравця: 2000/2001, 2002-2003: «Явір» (Краснопілля); 2000/2001: «Європа» (Прилуки); 2001-2003, 2004: «Спартак» (Суми); 2003-2004: «Ворскла» (Полтава); 2005-2008: «Сталь» (Дніпродзержинськ/нин. Кам’янське); 2008-2010: «Геліос» (Харків); 2011-2013: ПФК «Суми»; 2014: ФК «Ромни»; 2015-2016: «Вікторія» (Миколаївка).

Клуби як тренера: від 2015 року – «Вікторія» (Миколаївка).

Досягнення тренера: чемпіон України серед аматорів сезонів 2017/18 і 2019/20, срібний призер – 2018/19. Фіналіст Кубка України серед аматорів сезону 2017/18 і 2019/20. Срібний призер чемпіонату Сумської області 2015, 2016, 2017, 2018 років. Фіналіст Кубка Сумської області 2015 року. Зимовий чемпіон Сумської області 2016 року. Чемпіон Білопільського району Сумської області 2015 року. Фіналіст Кубка Віктора Пожечевського 2018 року.

Індивідуальні досягнення: «Гранд змагань аматорів» 2019 року за стабільно успішні виступи в змаганнях ААФУ.

Прес-служба Всеукраїнського об’єднання тренерів з футболу (вик. Артур Валерко).