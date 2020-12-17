У середмісті сум сталася аварія (відео) На Покровській площі зіткнулися два автомобілі — патрульні оформили адмінматеріали.

26 грудня, близько 15-ї години, інспектори отримали повідомлення про автопригоду між двома автомобілями.

Прибувши на місце, вартові порядку з’ясували, що 20-річний водій, керуючи автомобілем BMW, не зайнявши відповідне крайнє положення на проїзній частині, почав здійснювати поворот, після чого допустив зіткнення з автомобілем Nissan Qashqai. Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

Патрульні оформили матеріали автопригоди, а також склали на керманича BMW адміністративні матеріали за ст. 124 (Вчинення ДТП) та ст. 126 (Керування без водійського посвідчення) КУпАП.