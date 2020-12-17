На Сумщине всего 82 новых случая заболевания COVID-19 Об этом сегодня, 28 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, за воскресенье подтвердился диагноз у 82 жителей области. Всего с начала пандемии заболели 40129 человек. 513 умерло, за вчера – 0. 32 773 выздоровело, 227 за вчера. Всего заболело 2075 медработников.