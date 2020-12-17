Сколько сумчан лечатся от COVID-19 в больницах? Статистику предоставила сегодня, 28 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, в горбольнице № 5 лечатся 130 пациентов, 62 из них на кислородной поддержке, 8 в отделении интенсивной терапии, 3 подключены к аппаратам ИВЛ.

В больнице № 4 29 пациентов, 26 получают кислород свободным потоком, 1 – на неинвазивной вентиляции.

В детской больнице 22 человека: 19 подозрением, 3 с подтвержденным диагнозом, 1 в интенсивной терапии, дышит самостоятельно.

Всего в городских больницах 46 свободных коек для взрослых, все обеспечены кислородом и 93 детских, 60 с кислородом.

Кроме того, сумчане лечатся в областных медучреждениях: в областном центре инфекционных болезней 39 больных, 36 на кислородной поддержке, 3 в интенсивной терапии, на неинвазивной вентиляции. В областном госпитале для ветеранов 28 пациентов, 3 в интенсивной терапии.