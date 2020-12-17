Кто чаще всего умирает в Сумах от коронавируса? Статистику предоставила сегодня, 28 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, больше всего летальных случаев в возрасте 70-74 и 65-69 лет – по 17,7% (по 36 человек), дальше - 60-64 лет - 17,2% (35), 80-84 - 11,3% (23)…