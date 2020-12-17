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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:06212

Сумчане стали меньше болеть ОРВИ

Об этом сегодня, 28 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По данным еженедельного мониторинга, на прошлой неделе в Сумах зарегистрировано 1151 случай заболевания ОРВИ, что на 18,8% больше, чем за предыдущую неделю (на 268 случаев). Среди заболевших 60,4% это дети до 18 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 435,7 на 10 тыс. населения, что ниже порогового уровня – 665,3. Госпитализировано на прошлой неделе 26 жителей города – все дети. Это 2,3% ото всех заболевших. Заболеваний гриппом и летальные случаи не зарегистрированы.

На сегодня 1513 человек провел вакцинацию против гриппа.

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