На Сумщине 40129 случаев заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 28 декабря в Сумской области 40129 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 82 человек (Сумы - 50, Ромны - 5, Глухов - 7, Белопольский р-н - 2, Глуховский р-н - 3, Краснопольский р-н - 3, Недригайловский р-н - 10, Сумской р-н - 2, Тростянецкий р-н - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 513 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 32773 человек, из них за минувшие сутки - 227 (Сумы - 141, Белопольский р-н - 41, Краснопольский р-н - 9, Недригайловский р-н - 1, Сумской р-н - 35).