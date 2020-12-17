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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:53133

Сумские маршрутчики собираются митинговать

Об этом сегодня, 28 декабря, во время аппаратного совещания сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

Вначале начальник транспортного отдела Сергей Яковенко доложил, что отрасль, за которую он отвечает, работает в обычном режиме. Однако мэр Сум Александр Лысенко удивился:

- Вы говорите, что в обычном. А мне перевозчики уже угрожают митингами. Все предприниматели протестуют, и транспортники не понимают, чем они отличаются от остальных. У них такая же сложная ситуация – ограничено количество пассажиров в салонах. А мы требуем, чтобы они соблюдали графики и все остальное. Конечно, они поднимают вопрос о компенсации, помощи. Мы уже говорили о проведении переговоров, есть транспортная депутатская комиссия, посоветуйтесь с депутатами. На первом же заседании комиссии вы должны рассмотреть все проблемные вопросы местного транспорта.

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