Сумские маршрутчики собираются митинговать

Вначале начальник транспортного отдела Сергей Яковенко доложил, что отрасль, за которую он отвечает, работает в обычном режиме. Однако мэр Сум Александр Лысенко удивился:
- Вы говорите, что в обычном. А мне перевозчики уже угрожают митингами. Все предприниматели протестуют, и транспортники не понимают, чем они отличаются от остальных. У них такая же сложная ситуация – ограничено количество пассажиров в салонах. А мы требуем, чтобы они соблюдали графики и все остальное. Конечно, они поднимают вопрос о компенсации, помощи. Мы уже говорили о проведении переговоров, есть транспортная депутатская комиссия, посоветуйтесь с депутатами. На первом же заседании комиссии вы должны рассмотреть все проблемные вопросы местного транспорта.