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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:00304

Призначено покарання водію, що збив пенсіонера на переході в центрі Охтирки

Охтирський міськрайонний суд виніс вирок винуватцю ДТП, в якій травмувався 87-річний пішохід.

Як повідомляє АП , подія сталася 15 вересня ввечері по вулиці Незалежності в місті Охтирка.

58-річний водій автомобіля ВАЗ-2106 скоїв наїзд на 87-річного чоловіка, що переходив проїжджу частину по пішохідному переходу. Як наслідок, пішохід отримав тілесні ушкодження та каретою «швидкої» був госпіталізований до неврологічного відділення Охтирської районної лікарні.

В матеріалах судової справи зазначено , що літній чоловік отримав струс головного мозку, забійні рани потиличної ділянки , перелом правого стегна зі зміщенням.

Обвинувачений відвідував потерпілого, надавав кошти на лікування. Як часто відвідував, та скільки надавав коштів не зазначено. Відомо, що лікування перелому стегна в такому віці дуже складний процес і коштує дуже дорого. 

21 грудня суд ухвалив водію покарання у виді одного року виправних робіт з відрахуванням 15% від заробітку в прибуток держави без позбавлення права керування транспортними засобами.

 
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