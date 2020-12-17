В Сумской мэрии новое управление Отдел здравоохранения в Сумском горсовете реорганизовали в управление.

Об этом сегодня, 28 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила управделами исполкома Юлия Павлик.

По ее словам, новое управление начнет работать с 1 января 2021 года. Начальник прежний – Елена Чумаченко.