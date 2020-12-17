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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:23355

На Сумщині вивезли 12 т отрутохімікатів

З території Синівської ОТГ вивезли 12 тон отрутохімікатів.

Протягом двох днів спеціальна бригада Міжрегіонального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій на території Синівської ОТГ відвантажувала 12 тон небезпечної речовини для утилізації.

Фінансувалося проведення відповідних робіт за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та кошти сільської ради.

Довідково. Проблема із отрутохімікатами Синівській ОТГ виникла  13 років тому, після того як майже зі всього Липоводолинського району на територію Синівської сільської ради були звезені пестициди. І лише наприкінці 2020 року вдалося позбавитися пестицидів, що отруювали жителів села Синівка та сусідніх сіл більше 13-ти років.

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