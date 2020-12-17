В сумских школах до сих пор не уверены, как учиться после каникул Предварительно, во время «локдауна» будет дистанционное обучение.

Об этом сегодня, 28 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горуправления образования Антонина Данильченко.

- Если не будет никаких изменений, то с 11 января мы должны обеспечить в течение двух недель дистанционное обучение детей в школах, - доложила она. - Поэтому будем готовиться к продолжению обучения именно в таком формате, но у нас еще впереди есть время, и будем следить за изменениями, которые возможно предоставит Министерство.

Детсады продолжают работу, как и сегодня. Провели соответствующую работу с руководителями - провели совещание и спланировали работу с 4 января.