На Сумщині спіймали домушника Скориставшись відсутністю господарів вдома, 25-річний чоловік проник до чужого будинку, звідти викрав електропилу, кухонний ніж, мобільний телефон та відеореєстратор. Поліцейські оперативно розшукали зловмисника та вилучили викрадені речі.

Із заявою про крадіжку до Краснопільського відділення поліції звернувся 35-річний житель району. Він розповів, що повернувшись з роботи додому, виявив відсутність своїх речей.

В подальшому в ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили, що крадіжку скоїв 25-річний односелець заявника.

Зловмисник пояснює, що взяв їх для власного користування.

Правоохоронці вилучили викрадене та вже повернули власнику.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». За скоєне чоловіку загрожує від трьох до шести років позбавлення волі. Рішення прийме суд.

Відділ комунікації поліції Сумської області