На Сумщині спіймали домушника

Із заявою про крадіжку до Краснопільського відділення поліції звернувся 35-річний житель району. Він розповів, що повернувшись з роботи додому, виявив відсутність своїх речей.
В подальшому в ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили, що крадіжку скоїв 25-річний односелець заявника.
Зловмисник пояснює, що взяв їх для власного користування.
Правоохоронці вилучили викрадене та вже повернули власнику.
За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». За скоєне чоловіку загрожує від трьох до шести років позбавлення волі. Рішення прийме суд.
Відділ комунікації поліції Сумської області