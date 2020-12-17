На Сумщині поліція знайшла трьох малолітніх втікачів Минулої суботи та неділі до поліції надійшли три повідомлення про зникнення неповнолітніх дітей в Сумах та Глухові.

В обласному центрі за допомогою до правоохоронців звернулась мама школярки. Жінка розповіла, що її 8-річна донька пішла в гості до молодшої подружки, а потім, разом з нею, близько 19:00 пішла на вулицю. І хоча дитина має при собі мобільний телефон, на дзвінки матері не відповідає.

Працівники поліції одразу розпочали пошуки дівчат, і незабаром з’ясували, що ті пішли в гості до батька молодшої подружки. При цьому малечі й на думку не спало попередити про це рішення своїх мам.

Того ж дня до Глухівської поліції звернулася 44-річна жителька районного центру з повідомленням про зникнення з дому її 15-річної доньки. Стурбована мати розповіла працівникам поліції, які прибули на виклик, що йдучи з дому «по справах», вона замкнула свою доньку у хаті на ключ, а коли повернулася, виявила, що одне з вікон оселі розібране та відчинене, а дитини в будинку немає. Зателефонувавши дочці, мати з’ясувала, що та нібито знаходиться десь з друзями, проте точне місце знаходження дівчина-підліток назвати відмовилася.

Наступного дня, в Сумах, поліцейські розшукали ще одну 14-річну дівчинку, яка після сварки з батьком пішла з дому. Телефон дівчини був весь час на зв’язку, але на дзвінки від близьких вона не відповідала. Правоохоронці встановили місцезнаходження дівчини, і незабаром вона повернулася додому.

Аби уникнути випадків, коли діти, нікого не попередивши, полишають домівки, батькам може бути достатньо просто поговорити з дітьми. Попередити їх про необхідність повідомляти про своє місцеперебування, розповісти про наслідки безвідповідальної поведінки та можливі небезпеки.

Будьте завбачливі, намагайтеся знаходити з власними дітьми спільну мову, уникати взаємних образ та непорозумінь.

Відділ комунікації поліції Сумської області