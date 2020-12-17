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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:07269

Поліція Конотопщини викрила «медового» злодія

Як встановили слідчі, 20-річний житель одного з сіл району в пошуках металу проник до господи свого літнього односельця і викрав… посудину з медом.

Про зникнення майже 40 кілограмів меду на спецлінію «102» повідомив сам власник обікраденого обійстя. Літній чоловік пояснив: вранці, вийшовши у двір, побачив відчинені двері господарського приміщення та пошкоджений замок, а з самого сараю зникла 40-літрова каструля з медом.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. Розшуковцям знадобилась буквально одна доба, аби встановити особу злодія та обставини крадіжки.
З‘ясувалось, що напередодні кілька місцевих молодиків, перебравши зі спиртним, повертались додому. Один з них і запропонував товаришам «пошукати» у дворі односельця метал, аби на ранок здати його і на отримані гроші похмелитися. Однак один приятель відмовився від пропозиції, інший дорогою заснув, тож молодий чоловік пішов на пошуки металу сам. Проник на подвір‘я 63-річного чоловіка, зірвав з дверей сарая замок і зайшов у приміщення. Обнишпоривши всі кутки, не знайшов нічого ліпшого, як поцупити велику посудину, наповнену медом.
Наразі в поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст. 185 КК України, в рамках якого встановлюється збиток, спричинений потерпілому пенсіонеру діями зловмисника. Самому юнаку загрожує ув‘язнення на строк від 3 до 6 років.
Відділ комунікації поліції Сумської області

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