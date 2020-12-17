У Сумах коштом міського бюджету утилізують пошкоджені ртутні термометри

«Утилізація ртутних термометрів є вкрай актуальною проблемою сьогодення, – зазначає начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Артур ПЕТРОВ. – Якщо розбити ртутний термометр, то ртуть розсиплеться малими срібними кульками. При температурі понад 18°C ртуть швидко випаровується. Її випари дуже отруйні та пошкоджують органи дихання. Тож в цій ситуації потрібно діяти негайно. Для того, аби шкідливі речовини з розбитих термометрів не потрапили в навколишнє середовище, в міській програмі, ми передбачили кошти на їх утилізацію».

Цього року рятувальними підрозділами ДСНС України у Сумській області було здійснено 144 виїзди за викликами сумчан, пов'язаними зі збором ртуті.

Для того, аби безпечно утилізувати дану речовину, міський відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення відправляє її до спеціального підприємства.

Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення наголошує, у разі, якщо в помешканні розбився термометр, не варто власними силами збирати залишки ртуті, адже це може призвести до неочікуваних наслідків, слід одразу зателефонувати за номером «101».