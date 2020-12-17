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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:18197

У Сумах коштом міського бюджету утилізують пошкоджені ртутні термометри

У рамках цільової Програми захисту населення і території міської громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019–2021 роки, у Сумах коштом громади утилізують пошкоджені ртутні термометри.

«Утилізація ртутних термометрів є вкрай актуальною проблемою сьогодення, – зазначає начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Артур ПЕТРОВ. – Якщо розбити ртутний термометр, то ртуть розсиплеться малими срібними кульками. При температурі понад 18°C ртуть швидко випаровується. Її випари дуже отруйні та пошкоджують органи дихання. Тож в цій ситуації потрібно діяти негайно. Для того, аби шкідливі речовини з розбитих термометрів не потрапили в навколишнє середовище, в міській програмі, ми передбачили кошти на їх утилізацію».

Цього року рятувальними підрозділами ДСНС України у Сумській області було здійснено 144 виїзди за викликами сумчан, пов'язаними зі збором ртуті.

Для того, аби безпечно утилізувати дану речовину, міський відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення відправляє її до спеціального підприємства.

Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення наголошує, у разі, якщо в помешканні розбився термометр, не варто власними силами збирати залишки ртуті, адже це може призвести до неочікуваних наслідків, слід одразу зателефонувати за номером «101».

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