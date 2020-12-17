Мэр Сум заметил новость о куче мусора на конечной остановке Вопрос уборки мусора на конечной остановке возле областной детской больницы поднял сегодня, 28 декабря, во время аппаратного совещания мэр Сум Александр Лысенко.

- У меня информация, что на конечной остановке областной детской больницы какой-то невывезенный мусор - выясните, пожалуйста, - обратился мэр к директору департамента инфраструктуры Александру Журбе.

- Я уже выяснил, поручение дал, - ответил тот. - Там стаканчики из-под кофе на конечной, где маршрутки разворачиваются.

- Выясните, как он туда попал. Потому что, если он там есть, вы его вывезете, он снова может там появиться. Откуда он туда попадает? С инспекцией (по благоустройству - Ред.). Если это от торговой деятельности всех этих магазинчиков, которые там находятся - это одна ситуация. Если это по уборке территории - это ваша ситуация.

В разговор вмешался начальник инспекции по благоустройству Руслан Голоперов:

- Там была ранее торговая точка и конечная остановка. Она уже закрыта и передана на демонтаж. Не работает этот киоск, как раз там, где мусор.

- Хорошо, спасибо, но вы меня поняли, - резюмировал мэр.

Напомним: сумчанка Ольга Кудояр разместила два дня назад два фото с разницей в 4 месяца и написала, что мэр в курсе проблемы с лета, когда был в предвыборной кампании по этому району, но, вероятно забыл… Выполнят ли его поручение подчиненные, пока неизвестно. Обычно все спускается на тормозах… К сожлаению.