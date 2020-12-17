Названо причини, з яких коронавірус в Україні пішов на спад Учений вважає, що в Україні поширений штам коронавірусу, який не такий вже й контагіозний, як віруси в інших країнах на Заході Європи.

У Національній академії наук України назвали причини спаду коронавірусу в Україні.

Як заявив в інтерв'ю "РБК-Україна" академік НАН Сергій Комісаренко, люди почали розуміти небезпеку COVID-19 й виконують рекомендації фахівців, пише УНІАН.

Також він наголосив, що головний фактор — це поведінка самого вірусу. Він стає то більш контагіозним, то менш контагіозним (заразливим при дотику, - УНІАН).

"Його (коронавірусу, - УНІАН.) поведінка щодо перебігу захворювання поки що не змінилася. Але його контагіозність змінюється", - пояснив він.

Вчений вважає, що в Україні поширений штам коронавірусу, який не такий вже й контагіозний, як віруси в інших країнах на Заході Європи.

Але є, за словами Комісаренка, ще одна причина спаду COVID-19.

"... Наші люди поступово починають розуміти небезпеку вірусу і захворювання COVID-19, яке він викликає, і починають більш ретельно виконувати рекомендації: маски, миття рук і дистанціювання", - додав він.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/health/country/chomu-koronavirus-v-ukrajini-pishov-na-spad-novini-ukrajini-11269223.html?fbclid=IwAR0trESvVdhV-jWS8ejLLfyyYuX0L2KqMa_9h7K5wf90U_LbNclha1lohgk