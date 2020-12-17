Скасування січневого локдауну не буде. У МОЗ пояснили причину Міністерство охорони здоров'я не планує ініційовувати скасування січневого локдауну, який передбачений з 8 по 24 січня включно, через прогнозоване збільшення кількості хворих на COVID-19 та грип.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 28 грудня, пише Суспільне.

Так, за його словами, попри суттєве зменшення кількості захворівших, на новорічних ялинках "дуже сильно кульгає дотримання правил", зокрема, за спостереженнями міністра, це стосується Києва. Степанов закликав українців, організаторів та органи місцевого самоврядування дотримуватися протиепідемічних правил під час свят.

"Після новорічних свят ми (МОЗ — ред.) прогнозуємо збільшення кількості хворих і це в нас буде припадати на січень", — сказав Степанов.

За його словами, також у період запланованого локдауну "з року в рік спостерігається збільшення кількості хворих на грип".

"Воно починається з кінця січня і по лютий, це такий в нас спалах", — сказав міністр.

Він зазначив, що хворі на грип часто мають такі ж самі ускладнення, як і хворі на COVID-19 і для МОЗ важливо уникнути збільшення навантаження на медичну систему у цей період.