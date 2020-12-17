Сумський лікар розповів, що маленькі сумчани можуть проковтнути і до чого це призводить Головний лікар Сумської обласної дитячої лікарні Ігор Змисля написав у фенйсбуці про випадки, з якими стикалися у його медзакладі.

«За декілька днів стартують найбажаніші для малечі дні – час подарунків від Діда Мороза, рідних та хрещених батьків.

Звісно, ви добре знаєте, про що мріють ваші діти і вже знаєте, що купите для них. Але, будь ласка, з серйозністю поставтеся до цього посту.

Ваші діти пізнають світ - в тому числі і на дотик, і на смак. Врахуйте це. Деталі від іграшок, конструкторів, монети, батарейки, сережки, побутова хімія у яскравих пляшках та упаковках - це далеко не весь список речей, які люблять пробувати діти на смак.

На жаль, до Сумської обласної дитячої лікарні регулярно звертаються пацієнти зі скаргами на проковтування сторонніх тіл. Багато з них потребують госпіталізації та операцій.

Нещодавно до нас потрапив хлопчик, який проковтнув деталь від магнітного конструктора. Але, дякуючи нашим хірургам операція пройшла успішно, хлопчик готується до виписки.

Також лікуємо дитину, яка випила розчин з іграшкового набору «Юний хімік», дослідами з якого займалася старша дитина з цієї сім’ї. Молодша ж спробувала його на смак і отримала складні опіки стравоходу.

Діти ковтали батарейки - не тільки кнопкоподібні, а й «пальчикові». Це дуже небезпечно, оскільки у травному тракті батарейка нагрівається та виділяє електроліт, що призводить до опіків та виразок слизових оболонок. Тому дуже важливо швидко швидко надати медичну допомогу такому пацієнту.

Отож, будь ласка, не дозволяйте дітям бавитися з іграшками з дрібними деталями, не залишайте їх в доступних місцях. Гроші тримайте в гаманцях, побутову хімію в зачинених шафах, а ліки – в аптечці, що захована від допитливих оченят.

Будьте уважні, обираючи іграшки для дитини!

Нехай рік, що наступає буде для вас та ваших дітей спокійним, вдалим та щасливим!», - написав він.