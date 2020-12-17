Сумчан попереджають про виявлену сальмонеллу у замороженій курятині Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській області інформує, що до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів надійшло інформаційне повідомлення системи (RASFF) від 18 грудня 2020 року № 2020.5496-fup6 стосовно виявлення Salmonella enterica ser. Infantis (presence/25g) в замороженому м'ясі курятини з гомілок, що експортувалось з Республіки Польща (виробник: PIRI PIRI Sp.z.o.o., Myslowice) до країн-членів ЄС.

Після цього зазначену продукцію перероблено на м'ясо механічного обвалювання (продавець: Wealthon corporate finance spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Warszawa) та надіслано до України (отримувач: ТОВ «Глікон», вул. Фосфорна 8/4, м. Дніпро, 49102).