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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:28262

Сумчан попереджають про виявлену сальмонеллу у замороженій курятині

Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській області інформує, що до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів надійшло інформаційне повідомлення системи (RASFF) від 18 грудня 2020 року № 2020.5496-fup6 стосовно виявлення Salmonella enterica ser. Infantis (presence/25g) в замороженому м'ясі курятини з гомілок, що експортувалось з Республіки Польща (виробник: PIRI PIRI Sp.z.o.o., Myslowice) до країн-членів ЄС.

Після цього зазначену продукцію перероблено на м'ясо механічного обвалювання (продавець: Wealthon corporate finance spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Warszawa) та надіслано до України (отримувач: ТОВ «Глікон», вул. Фосфорна 8/4, м. Дніпро, 49102).

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