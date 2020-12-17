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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:37459

На Сумщині рятувальники діставали руку хлопчика з батареї (відео)

27 грудня о 21:16, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги по вул. Марата в м. Шостка. На місце події було направлено черговий караул 4 – ї державної пожежно – рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що 10 – ти річний хлопчик граючись мобільним телефоном випадково просунув руку між секціями чавунного радіатора опалення. Рятувальники за допомогою напилка підпиляли секції батареї опалення та збільшивши проміжок між ними дістали руку дитини, після чого передали медикам. Після надання необхідної допомоги дитина залишилась вдома з батьками.

Всього для надання допомоги було залучено 1 одиницю спеціальної техніки та 6 чоловік особового складу від Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Шановні батьки! Рятувальники вкотре закликають – уважно стежте за своїми дітьми, ні в якому разі не залишайте їх вдома самих, оскільки їх неуважність або дитячі забавки можуть призвести до біди.

 

Управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області

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