На Сумщині прокуратура домоглась повернення інтернату 47 га землі вартістю майже 1,2 млн грн

Відтак провадження у справі ухвалою суду закрито.
Прокуратурою встановлено, що у 2019 році між інтернатом та фермерським господарством укладено договір на вирощування сільськогосподарської продукції. Однак укладений договір суперечить інтересам держави, оскільки є удаваним і фактично приховує договір оренди землі. Більш того, вказані земельні ділянки належать інтернату на праві постійного користування, тому, відповідно до вимог чинного законодавства, заклад позбавлений права розпоряджатися ними.
Прес-служба прокуратури Сумської області