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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:50115

На Сумщині прокуратура домоглась повернення інтернату 47 га землі вартістю майже 1,2 млн грн

Після того, як Роменська місцева прокуратура направила до Господарського суду Сумської області позов, між інтернатом та фермерським господарством укладено додаткову угоду про припинення договірних відносин та відповідно до акту приймання-передачі земельну ділянку площею 47 га та вартістю майже 1,2 млн грн повернуто закладу.

Відтак провадження у справі ухвалою суду закрито.

Прокуратурою встановлено, що у 2019 році між інтернатом та фермерським господарством укладено договір на вирощування сільськогосподарської продукції. Однак укладений договір суперечить інтересам держави, оскільки є удаваним і фактично приховує договір оренди землі. Більш того, вказані земельні ділянки належать інтернату на праві постійного користування, тому, відповідно до вимог чинного законодавства, заклад позбавлений права розпоряджатися ними.

Прес-служба прокуратури Сумської області

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