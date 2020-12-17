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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщині вогнеборці ліквідували загоряння в житловому секторі (відео)

27 грудня о 11:20, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння гаражу по вул. Центральна в с. Вирівка, Конотопського району.

Про пожежу повідомили сусіди, які побачили охоплену полум’ям покрівлю споруди. На місце події було направлено черговий караул 12 – ї Державної пожежно – рятувальної частини та добровільну пожежну команду місцевого агропідприємтсва.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено покрівлю житлового будинку на площі до 70 кв. м., стіни на площі до 15 кв. м., перекриття гаражу по всій площі, автомобіль «ВАЗ» розташований всередині, мопед та речі домашнього вжитку. Утворилась загроза поширення вогню на решту житлового будинку та поруч розташовану господарчу споруду. Для безперебійної подачі води на гасіння пожежні автоцистерни довелось до заправляти від пожежного гідранта, який був розташований на відстані 600 м від осередку горіння.

О 11:35 загоряння локалізували, а о 12:30 – витративши на гасіння майже 8 тонн води, повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 1 одиницю спеціальної техніки та 4 чоловіки особового складу від Державної служби України з надзвичайних ситуацій та 1 автомобіль та 1 працівник місцевого агропідприємства.

 

Управління державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області

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