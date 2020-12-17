На Сумщині спіймали ялинкового злодія Порушника виявили під час спилювання дерев на території природного парку біля села Мащанка Тростянецького району. Як пояснив чоловік, таким чином він вирішив заробити грошей.

Зловмисником виявився 33-річний житель Тростянецького району. До того як його виявили правоохоронці, він встиг спиляти 9 ялинок на території парку.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 246 Кримінального кодексу України «Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу». За такий заробіток чоловіку загрожує чималий штраф, або обмеження волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк. Кінцеве рішення прийме суд.

Поліцейські застерігають громадян: будьте свідомими, не вирубуйте хвойних дерев. Купуйте лише ті ялинки і сосни, які мають всі спеціальні маркування, що підтверджують законність їх заготівлі та реалізації. Або ж навіть краще замініть їх на штучні.

Повідомляйте на спеціальну лінію 102 про всі відомі вам факти незаконної вирубки чи реалізації хвойних дерев.

Відділ комунікації поліції Сумської області