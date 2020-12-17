Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:57141

На Сумщині спіймали ялинкового злодія

Порушника виявили під час спилювання дерев на території природного парку біля села Мащанка Тростянецького району. Як пояснив чоловік, таким чином він вирішив заробити грошей.

Зловмисником виявився 33-річний житель Тростянецького району. До того як його виявили правоохоронці, він встиг спиляти 9 ялинок на території парку.
За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 246 Кримінального кодексу України «Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу». За такий заробіток чоловіку загрожує чималий штраф, або обмеження волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк. Кінцеве рішення прийме суд.
Поліцейські застерігають громадян: будьте свідомими, не вирубуйте хвойних дерев. Купуйте лише ті ялинки і сосни, які мають всі спеціальні маркування, що підтверджують законність їх заготівлі та реалізації. Або ж навіть краще замініть їх на штучні.
Повідомляйте на спеціальну лінію 102 про всі відомі вам факти незаконної вирубки чи реалізації хвойних дерев.
Відділ комунікації поліції Сумської області

Право

Новости

На Сумщине 40129 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:10
На Сумщині спіймали ялинкового злодія
Сегодня 14:57
Яка буде погода на Сумщині до кінця року?
Сегодня 14:56
На Сумщині прокуратура домоглась повернення інтернату 47 га землі вартістю майже 1,2 млн грн
Сегодня 14:50
У Сумах на очисних спорудах оновлюють запірне обладнання
Сегодня 14:23
Названо причини, з яких коронавірус в Україні пішов на спад
Сегодня 13:53
На Сумщині рятувальники діставали руку хлопчика з батареї (відео)
Сегодня 13:37
Сумчан попереджають про виявлену сальмонеллу у замороженій курятині
Сегодня 13:28
Кролевецька лікарня купила кисневі концентратори
Сегодня 13:18
Сумський лікар розповів, що маленькі сумчани можуть проковтнути і до чого це призводить
Сегодня 13:12
Сумський суд пояснив, чому відпустив підозрюваного у резонансному розбійному нападі
Сегодня 13:10
Скасування січневого локдауну не буде. У МОЗ пояснили причину
Сегодня 13:04
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.