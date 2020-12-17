У Сумах обрали заступника голови Господарського суду області 28 грудня 2020 року в господарському суді Сумської області відбулись збори суддів, на порядку денному яких було питання щодо обрання заступника голови суду.

Обрання на адміністративну посаду відбувається у відповідності до частини другої статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів, які працюють у суді.

За результатами голосування заступником голови Господарського суду Сумської області обрано Яковенка Василя Володимировича.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду та заступник голови суду обираються на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Василь Володимирович у 2000 році закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого. До 2012 року працював начальником відділу представництва інтересів громадян і держави в судах прокуратури Сумської області. В 2012 р. призначений на посаду судді строком на п’ять років. З 2012 по 2014 – суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області. З листопада 2014 року – суддя господарського суду Сумської області. Дата прийняття присяги – 19.12.2012. З квітня 2019 року призначений на посаду судді безстроково.