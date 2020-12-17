Батьки новонароджених сумчан знову отримуватимуть «пакунок малюка»

У листопаді Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Деякі питання надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка», якою, зокрема, затвердив порядок забезпечення дитини при народженні одноразовою натуральною допомогою «пакунок малюка» за рахунок коштів державного бюджету.

Заступник начальника управління надання держаної соціальної допомоги Інна СПОРИШ розповіла, що батькам, у яких діти народились до 23 жовтня 2020 року включно і які не отримали «пакунок малюка», надається грошова компенсацію вартості одноразової натуральної допомоги. Для її одержання батьки чи опікуни немовля протягом 12 місяців з дати його народження повинні звернутись до АТ КБ «Приватбанк» для відкриття спеціального рахунка, а опісля – до департаменту соціального захисту населення та подати необхідні документи: копію свідоцтва про народження дитини; довідку з пологового будинку про неотримання «пакунка малюка»; копію ІНН; копію документа, що засвідчує особу.

Призначену грошову компенсацію можна використати протягом року на придбання товарів у закладах торгівлі, які долучились до публічного договору. Купувати можна лише товари для немовлят і породіль.На дітей, які народились після 24 жовтня 2020 року «пакунок малюка» можна отримати протягом 30 днів з дати народження дитини. Його видає пологовий будинок при народженні дитини, а у разі відсутності на той момент «пакунка малюка» – департамент соціального захисту населення.

Наразі на дітей, які народились у період із 24 жовтня до 30 листопада 2020 року, заява подається до 31 грудня поточного року. Після 1 грудня – протягом 30 днів.

У разі неотримання «пакунка малюка» з незалежних від батьків обставин, вони отримають грошову компенсацію в розмірі трьох прожиткових мінімуми на дитину до 6 років (з 1 грудня 2020 року – 5763 грн.).

А вже з 1 липня 2021 року батьки матимуть право вибору: отримати «пакунок малюка» чи грошову компенсацію його вартості.

Також запроваджується можливість отримання «пакунка малюка» або грошової компенсації в межах комплексної послуги «єМалятко».

Спеціалісти департаменту соціального захисту населення й надалі ведуть облік та звітність видачі пологовими будинками пакунків. Так, з початку року видано 2581 пакунок (департаментом – 29 пакунків).

За отриманням грошової компенсації «пакунка малюка» звернулось 359 сімей.