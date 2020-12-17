За тиждень на Сумщині зареєстровано 2023 небезпечних події

Пожежно-рятувальними підрозділами Сумщини здійснено 50 оперативних виїздів. Під час ліквідації пожеж врятовано 19 будівель, 2 одиниці автотракторної техніки, загалом матеріальних цінностей на суму більше 1 млн. 430 тис. грн.
Випадків виявлення або знешкодження застарілих боєприпас часів Другої світової війни, на території області – не зафіксовано.
Як свідчить статистика, значна частка пожеж припадає на житловий сектор. Тому рятувальники вкотре застерігають населення, будьте відповідальними у дотриманні правил пожежної безпеки та вкрай обережними у поводженні з вогнем.
Управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Сумській області