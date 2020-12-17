За тиждень на Сумщині зареєстровано 2023 небезпечних події Внаслідок пожеж загинуло 2 людини, випадків травмування не зареєстровано. Вогнем знищено та пошкоджено 16 будівель, 5 одиниць автотракторної техніки.

Пожежно-рятувальними підрозділами Сумщини здійснено 50 оперативних виїздів. Під час ліквідації пожеж врятовано 19 будівель, 2 одиниці автотракторної техніки, загалом матеріальних цінностей на суму більше 1 млн. 430 тис. грн.

Випадків виявлення або знешкодження застарілих боєприпас часів Другої світової війни, на території області – не зафіксовано.

Як свідчить статистика, значна частка пожеж припадає на житловий сектор. Тому рятувальники вкотре застерігають населення, будьте відповідальними у дотриманні правил пожежної безпеки та вкрай обережними у поводженні з вогнем.

Управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області