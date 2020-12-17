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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:46150

За тиждень на Сумщині зареєстровано 2023 небезпечних події

Внаслідок пожеж загинуло 2 людини, випадків травмування не зареєстровано. Вогнем знищено та пошкоджено 16 будівель, 5 одиниць автотракторної техніки.

Пожежно-рятувальними підрозділами Сумщини здійснено 50 оперативних виїздів. Під час ліквідації пожеж врятовано 19 будівель, 2 одиниці автотракторної техніки, загалом матеріальних цінностей на суму більше 1 млн. 430 тис. грн.

Випадків виявлення або знешкодження застарілих боєприпас часів Другої світової війни, на території області – не зафіксовано.

Як свідчить статистика, значна частка пожеж припадає на житловий сектор. Тому рятувальники вкотре застерігають населення, будьте відповідальними у дотриманні правил пожежної безпеки та вкрай обережними у поводженні з вогнем.

Управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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