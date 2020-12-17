У Ромнах вогнеборці ліквідували загоряння житлового будинку 27 грудня о 16:30, до Служби порятунку 101, надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку по вул. Гоголя в м. Ромни.

Про пожежу повідомив власник, який відчув різкий запах диму в приміщенні. На місце події було направлено черговий караул 14 – ї державної пожежно – рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено покрівлю на площі до 20 кв. м, перекриття на площі до 4 кв. м та речі домашнього вжитку. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на решту будинку та розташовані поруч три господарчі споруди. Через сильне задимлення вогнеборцям довелось працювати в апаратах для захисту органів дихання. Для безперебійної подачі води на гасіння пожежні автоцистерни довелось до заправляти від пожежного гідранта, який був розташований на відстані 2,5 км від осередку горіння.

О 16:44 загоряння локалізували, а о 17:20 – витративши на гасіння майже 4,5 тонни води, повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 2 одиниці спеціальної техніки та 9 чоловік особового складу від Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у сумській області