До 3 років позбавлення волі засуджено серійного крадія Роменською місцевою прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 40-річного жителя Роменського району, який скоїв низку крадіжок.

Встановлено, що чоловік до цього вже був 4 рази засуджений за крадіжки та близько 10 років свого життя провів за гратами. Однак після звільнення з місць позбавлення волі він на шлях виправлення не став, а продовжив свою злочинну діяльність. Зокрема, у вечірній час з липня по листопад 2020 року чоловік проникав у домоволодіння жителів м. Ромни та Роменського району, звідки викрадав цінні речі, переважно побутові прилади. А одного разу він викрав із під’їзду багатоповерхівки велосипед.

У суді обвинувачений вину свою визнав, пояснив, що крав, бо потрібні були гроші, а по іншому заробляти він не вміє. За вироком суду чоловіка засуджено до 3 років позбавлення волі (ч. 2 та ч. 3 ст. 185 КК України).

Пресслужба обласної прокуратури