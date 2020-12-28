Напередодні новорічних свят рятувальники Сумщини нагадують громадянам основні вимоги безпеки

Так, 28 грудня, рятувальники міста Шостки, нагадали містянам основні правила пожежної безпеки.
Під час проведення новорічних та різдвяних свят:
- - ялинка повинна встановлюватися на стійкій основі;
- - за відсутності в приміщенні електричного освітлення або його відключення святкування новорічної ялинки повинно - проводитися тільки протягом світлового дня;
- - ялинку не слід встановлювати в проходах, біля виходів, на шляхах евакуації;
- - гірлянди та інші прикраси, які підключаються до електромережі, промислового виробництва застосовуються за умови наявності паспорта або сертифіката відповідності;
- - підключення гірлянд до мережі повинно виконуватися тільки за допомогою штепсельних з’єднань;
- - у разі виявлення несправності в ілюмінації вона повинна бути терміново вимкнена;
- - забороняється застосовувати для прикрашання ялинки свічки.
Також не слід забувати про основні правила безпечної поведінки в побуті, а саме:
- - не використовуйте саморобні електронагрівачі;
- - не залишайте без нагляду увімкненими електронагрівальні прилади, вимикайте їх перед виходом з приміщення;
- - дотримуйтесь правил експлуатації газового обладнання;
- - не залишайте без нагляду розпалені газові плити та газові обігрівальні прилади;
- - перед увімкненням обігрівального пристрою переконайтесь, що він не має механічних ушкоджень;
- - не вмикайте одночасно декілька електроприладів, електромережа може не витримати перевантаження;
- - не накривайте радіатор електроприладу та не використовуйте обігрівач для сушки одягу.
Пам’ятайте, що тільки при дотриманні цих правил можна запобігти виникненню пожежі.
Управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Сумській області