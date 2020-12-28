Напередодні новорічних свят рятувальники Сумщини нагадують громадянам основні вимоги безпеки Незабаром Новорічні свята, що принесуть до кожного будинку радість і надію, зміни на краще в житті. Щоб наслідки від пожеж та інших надзвичайних подій нікому не затьмарили свята, необхідно дотримуватися певних вимог безпеки життєдіяльності. Такі вимоги є і до новорічних ялинок, ялинкових прикрас та інших виробів, які використовуються під час святкування Нового Року.

Так, 28 грудня, рятувальники міста Шостки, нагадали містянам основні правила пожежної безпеки. Під час проведення новорічних та різдвяних свят: - ялинка повинна встановлюватися на стійкій основі;

- за відсутності в приміщенні електричного освітлення або його відключення святкування новорічної ялинки повинно - проводитися тільки протягом світлового дня;

- ялинку не слід встановлювати в проходах, біля виходів, на шляхах евакуації;

- гірлянди та інші прикраси, які підключаються до електромережі, промислового виробництва застосовуються за умови наявності паспорта або сертифіката відповідності;

- підключення гірлянд до мережі повинно виконуватися тільки за допомогою штепсельних з’єднань;

- у разі виявлення несправності в ілюмінації вона повинна бути терміново вимкнена;

- забороняється застосовувати для прикрашання ялинки свічки. Також не слід забувати про основні правила безпечної поведінки в побуті, а саме: - не використовуйте саморобні електронагрівачі;

- не залишайте без нагляду увімкненими електронагрівальні прилади, вимикайте їх перед виходом з приміщення;

- дотримуйтесь правил експлуатації газового обладнання;

- не залишайте без нагляду розпалені газові плити та газові обігрівальні прилади;

- перед увімкненням обігрівального пристрою переконайтесь, що він не має механічних ушкоджень;

- не вмикайте одночасно декілька електроприладів, електромережа може не витримати перевантаження;

- не накривайте радіатор електроприладу та не використовуйте обігрівач для сушки одягу. Пам’ятайте, що тільки при дотриманні цих правил можна запобігти виникненню пожежі. Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області