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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:54341

Під Сумами нелегальний лісоруб намагався відкупитися від поліції

Тисячу гривень запропонував чоловік співробітникам Сумського районного відділу поліції, аби уникнути відповідальності за незаконний поруб деревини.

Під час несення служби по забезпеченню безпеки дорожнього руху, співробітники сектору реагування патрульної поліції Сумського райвідділу біля села Мар‘ївка помітили у лісосмузі автомобіль ВАЗ-2101 та чоловіка біля нього. Вирішили перевірити, що ж він там робить. А коли під’їхали, побачили кілька свіжих пеньків, що залишилися від берез та кленів. На запитання, хто це зробив, чоловік зізнався, що це він учора спиляв дерева, а зранку приїхав машиною, щоб перевезти додому. Розуміючи, що за вчинене доведеться відповідати, 43-річний правопорушник вирішив «домовитися» з поліцейськими, щоб ті «закрили очі» на незаконний поруб деревини, і запропонував їм гроші у сумі 1000 гривень. 

Правоохоронці відреагували відповідно: доповіли про цей факт керівництву райвідділу та викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка задокументувала спробу дачі неправомірної вигоди.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 369 Кримінального кодексу України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Зловмисникові загрожує штраф або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк. Крім того жителю Сумського району ще доведеться відшкодовувати збитки, завдані природі.

Відділ комунікації поліції Сумської області

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