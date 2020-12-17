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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:03323

Мешканець Сумщини організував підпільне виробництво тютюнових виробів з місячним оборотом у 60 мільйонів гривень

Організував підпільне виробництво мешканець Сумської області, контролювали процес та видачу товару мешканці Львівщини, а сам цех знаходився у Чернігівській області. За результатами обшуків поліцейські вилучили продукції та обладнання на 20 мільйонів гривень.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та теруправління у Львівській області, слідчі слідчого управління поліції Львівщини за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили потужне підпільне виробництво цигарок, осіб, причетних до його організації, та канали збуту.

Правоохоронці встановили, що потужний виробничий цех організував 34-х річний мешканець Сумської області. Він особисто контролював діяльність свої довірених осіб, забезпечував безперервне постачання сировини до цеху та контролював процеси виготовлення цигарок та збуту. «Допомагали» організатору слідкувати за діяльністю підпільного виробництва троє мешканців Львівщини.

Сам виробничий цех знаходився у Чернігівській області. Для цього зловмисники орендували приміщення, де за допомогою спеціального обладнання масово виготовляли цигарки. Цех працював у закритому режимі, а на тютюнову продукцію наліплювали підроблені марками акцизного податку. Виготовлена продукція реалізовувалась через мережу гуртової та роздрібної торгівлі, як у різних регіонах України, так і за межами країни.

Виробничі потужності дозволяли виготовляли до 1,6 мільйона пачок цигарок щомісяця, від збуту яких зловмисники отримували майже 60 мільйонів гривень.

З метою приховування своєї діяльності організатор та його довірені особи використовували так звані «робочі» телефони, які регулярно змінювали.

24 та 25 грудня поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцями підпільного виробництва та зберігання продукції. Вилучили понад 234 тисячі пачок цигарок з логотипами українських та іноземних товаровиробників готових до збуту, 309 тисяч пачок із заготовками для цигарок з фільтром без тютюну, 700 мішків та коробок з тютюном, матеріали для пакування, а також спецобладнання та 20 мобільних телефонів. Вартість вилученого - майже 20 мільйонів гривень. 

Вирішується питання про повідомлення організаторові та його спільникам про підозри за  ч. 3 ст. 28 ст.ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), 229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

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