НАШ КРАЙ ініціює позачергову сесію облради через підвищення тарифів на тепло на 25% та на газ З нового року жителям Сумщини доведеться значно збільшити свої особисті видатки на оплату комунальних послуг.

Крім, раніше анонсованого підвищення тарифів на газ на 14 % та майже удвічі на електроенергію, українців, відповідно до рішення НКРЕКП, очікує значне підвищення тарифів на опалення. Саме через це рішення національного регулятора, фракція політичної партії «НАШ КРАЙ» в Сумський обласній раді звернулася до голови обласної ради щодо скликання позачергової сесії та прийняття звернення до вищих органів влади про недопущення підняття тарифної сітки для виробників теплової енергії на ТЕЦ.

«Кожні вибори всі кажуть, що треба знижувати тарифи, знижувати, знижувати і знижувати. Пройшли вибори і от тарифи підвищились», – говорить депутат Сумської обласної ради, голова постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Євген Южаков.

Згідно з розрахунками, які неодноразово подавалися до місцевих органів влади, вже зараз тарифи можна зменшити. Зокрема, в обласному центрі, де Сумська ТЕЦ належить громаді і знаходиться в оренді у приватного підприємця.

«Кілька місяців тому я оприлюднив результати розслідування, згідно з якими, якщо прибрати зовнішнє управління та «схеми» у паливно-енергетичному комплексі, то тарифи можна було б знизити на третину. Але замість зниження маємо чергове підвищення», – зазначає лідер партії «Наш край» на Сумщині, народний депутат Андрій Деркач.

Влада відмовляється від боротьби з корупцією, а жителі Сумщини отримують підвищення тарифів, зазначають у «НАШОМУ КРАЇ».

«Сьогодні нас вчергове «зробили». Ми маємо 25% підвищення тарифів на тепло. Кажуть подорожчали газ, світло, тому виробники теплової енергії підвищують нам тарифи. Якщо у нас відібрали можливість працювати, якщо у нас забрали можливість жити по європейських нормах, то ми сьогодні вимагаємо можливості для людей просто жити у теплі та платити за це обґрунтовану ціну», – говорить голова фракції партії «НАШ КРАЙ» в обласній раді Валерій Волков.

Фракція партії «НАШ КРАЙ» у Сумській обласній раді звернулася до голови обласної ради про скликання позачергової сесії щодо розгляду звернення до вищих органів влади про недопущення підвищення тарифів.

«В умовах зростання безробіття через кризу в економіці та заходів влади під час пандемії коронавірусу, скорочення соціальних видатків та відсутність коштів на виплату премій медикам у держбюджеті-2021, відмови підвищити зарплати вчителям тощо, підвищення тарифів призведе до ще більшого зниження рівня життя сумчан та посилення соціальної напруги», – йдеться у зверненні.