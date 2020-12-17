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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Вночі у центрі Сум авто врізалось у стовп (відео)

26 грудня, вночі, близько 4-ї години, патрульні отримали повідомлення про ДТП на перехресті вулиці Героїв Сумщини та площі Покровської.

Інспектори, прибувши на місце події, попередньо з’ясували, що водій, керуючи автомобілем Hyundai Sonata, не вибрав безпечної швидкості руху, після чого, не впоравшись із керуванням допустив наїзд на електроопору. До приїзду поліцейських водій та пасажири легковика залишили місце події.

За декілька годин до лікарні, з травмами, звернулася 21-річна жінка. Вона повідомила, що була пасажиром легковика Hyundai Sonata, який потрапив у ДТП.

Вартові порядку викликали на місце події слідчо-оперативну групу Сумського відділку поліції. Автомобіль евакуювали на спецмайданчик.

Наразі поліція розшукує людину, яка знаходилася за кермом транспортного засобу. Якщо ви володієте інформацією, яка стосується події — повідомте на лінію 102.

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