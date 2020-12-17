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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:56273

У мерії обіцяють, що головна ялинка Сум засяє вже завтра

Департамент інфраструктури міста повідомляє, що вже завтра головна ялинка м. Суми знову засяє.

Увечері вихідного дня сумчани помітили відсутність світлової ілюмінації на ялиці, що розташована на пл. Незалежності. Під час детального огляду працівники КП ЕЗО "Міськсвітло" СМР  з'ясували, що з ладу вийшов пульт керування. Того ж дня пристрій замовили в одного з українських виробників.

Прибуття механізму очікується у вівторок зранку, після чого відразу будуть проведені роботи по усуненню несправностей.

Вже ввечері, 29 грудня головна ялинка сяятиме вогнями та знову радувати сумчан і гостей міста, обіцяють в департаменті.

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