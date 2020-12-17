За вихідні сумські патрульні виїжджали на 10 ДТП Протягом вихідних (25 — 27 грудня) патрульні опрацювали понад 600 повідомлень.

Також виїздили на 10 ДТП (2 автопригод із потерпілими, у яких травмовані 2 особи, 2 автопригоди з матеріальними збитками, у 6 випадках водії дійшли обопільної згоди та склали Європротокол). Склали понад 160 адміністративних матеріалів за порушення ПДР (з яких 8 за керування в стані сп’яніння). Склали понад 90 адміністративних матеріалів за порушення громадського порядку. Виявили 2 осіб у розшуку, розкрили 2 наркозлочини, розкрили крадіжку з автомобіля, затримали осіб, ймовірно, причетних до вчинення крадіжок.