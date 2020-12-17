Напад на підприємця з Сумщини: домашній арешт підозрюваного оскаржуватимуть На Сумщині підозрюваного у розбійному нападі, якому загрожує ув’язнення на 15 років, відпустили під домашній арешт. Прокуратура рішення суду оскаржуватиме.

Мова йде про подію, яка сталася 24-го жовтня в Кролевці. Там двоє чоловіків у формі працівників поліції прийшли додому до родини Майдан і, за версією слідства, напали на подружжя і побили, пише Суспільне.

Потерпілий Ігор Майдан говорить: підсумком візиту стали зламана щелепа, гумова куля в потилиці – загалом 42 рани по тілу у нього та 27 - на по тілі його дружини. Родина скаржиться на занадто м’який, на їхню думку, запобіжний захід. Після двох місяців перебування в СІЗО одного з підозрюваних – колишнього правоохоронця – відправили під домашній арешт.

“Один із капітанів, який був вищий, накинувся на мене з пістолетом і цвяходером. Цвяходером завдав мені удар по голові, у грудну клітину. Зламав мені щелепу, проломив груди. Практично стікаючи кров’ю, я був повалений в крісло, де він мене душив. Потім мені вдалося залишити його з дружиною сам на сам і вискочити в коридор: просити допомоги у сусідів”, - розповідає потерпілий Ігор Майдан.

Чоловік говорить, що хвилюється за майбутнє своєї сім'ї: “Я дуже переживаю за життя та здоров’я своє та своєї родини у зв’язку з тим, що, маючи зв’язки в правоохоронних органах, Краснокутський може організувати повторний злочин стосовно нашої родини та і взагалі усунути нас як небажаних свідків”.

Говорить потерпіла Олена Майдан: “Настільки це було жорстко. У мене вся голова була в різано-колотих ранах. Мене люди на знімках не впізнавали. Він мені відкусив палець. Після цього почалися постріли, він мене кинув. У Ігоря…коли його забирала швидка, єдине, що кричала фельдшер: “Ми його не довеземо до лікарні”.

У суді підозрюваного захищають два адвокати: Сергій Холодов і Леонід Холодов. Останній говорить: перебуваючи в Харківській області з електронним браслетом, підозрюваний не становить загрози для будь-якої людини, у тому числі для родини потерпілих. Закордонний паспорт чоловік на вимогу суду здав. На думку адвоката, те, що Краснокутському інкримінують розбій, не може бути доведено в суді через відсутність складу злочину.

“Кожну секунду його місце перебування фіксується відповідним правоохоронним органом. Держава не сплачує жодної копійки на утримання Краснокутського в СІЗО. Перебуваючи вдома, Краснокутський виховує двох своїх доньок, одній дитині всього 4 рочки. У нього - престарілі батьки, які також потребують догляду”, - сказав Леонід Холодов.

Також він додає: “Суддя ставила пряме запитання прокурору в судовому засіданні: “Скажіть, будь ласка, наведіть хоч один доказ, яким чином цілодобовий домашній арешт не забезпечить його процесуальну поведінку?” . Прокурор сказав: “Я не можу нічого цього сказати”.

Запобіжний захід підозрюваному 21-го грудня в Зарічному районному суді Сум обрала слідчий суддя Ірина Клімашевська.

“Під час розгляду клопотання прокурором не було доведено, що застосування більш м'якого запобіжного заходу не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного. Водночас стороною захисту було надано ряд доказів, які дають підстави стверджувати, що в підозрюваного є міцні соціальні та сімейні зв'язки”, - сказала речниця Зарічного суду Наталія Сидоренко.

За її словами, “на підозрюваного було покладено ряд обов’язків”.

“Носити електронні засоби контролю, здати на зберігання закордонний паспорт і інші документи, які надають право залишати країну, прибувати до слідчого і до суду, не відлучатися з місця проживання, не спілкуватися зі свідками і підозрюваними”, - зазначила вона.

У прокуратурі з таким рішенням не погоджуються. 28 грудня передали до суду апеляцію.

“Ми наполягаємо на тому, що ця особа повинна перебувати під вартою. Є достатньо ризиків, що він може переховуватися від слідства, вчинити новий злочин, адже цей чоловік не вперше притягується до кримінальної відповідальності, тому він має бути за ґратами – така думка прокуратури”, - говорить речниця обласної прокуратури Наталя Науменко.

Запобіжний захід обом підозрюваним Зарічним судом обирали на місяць – до 25-го січня. Другий підозрюваний зараз - у СІЗО.