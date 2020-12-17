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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:4913

З 1 січня скасовується пільговий тариф на перші 100 кВт для населення

Весь обсяг спожитої електроенергії побутові споживачі оплачуватимуть за єдиним тарифом ─ 1,68 грн / кВт.год.

Кабінет міністрів скасував з 1 січня 2021 року пільговий тариф 90 коп./кВт год на перші 100 кВт для побутових споживачів. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 28 грудня, повідомив в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко, пише Главком.

За словами Вітренка, з 1 січня 2021 р весь обсяг спожитої електроенергії побутові споживачі оплачуватимуть за єдиним тарифом ─ 1,68 грн / кВт.год, тариф діятиме до 31 березня.

Наголошується, що проєкт в.о. міністра Юрія Вітренка зберігає занижені тарифи на електроенергію для населення.

Вітренко зазначив, що навіть після підвищення ціни будуть приблизно вдвічі нижче реальних ринкових цін на електричну енергію.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 г. Вони складають 90 коп. / КВт.год за перші 100 кВт.год і 1,68 грн / кВт.год за решта обсягу місячного споживання. Це у понад чотири рази менше середнього тарифу в Європі.

За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриває витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів.

Щорічні дотації за заниженими тарифами на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн.

Ліквідацію перехресного субсидування на ринку електроенергії підтримав Секретаріат Енергетичного співтовариства і Європейська комісія. Експерти відзначили, що від рішення по тарифам залежить подальша фінансова підтримка України від МВФ.

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