Серіал за романом сумського письменника покажуть на Різдво (трейлер) Іван Карпович Підопригора виходить на телевізійні екрани.

Про це у Фейсбуці написав автор серії романів про найкращого сищика сумчанин Владислав Івченко.

«Увечері на Різдво. Я так і не наважився подивитися пілотну серію, але два бета-глядача запевнили, що все ОК», - написав він.