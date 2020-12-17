У Тростянці змагалися гирьовики 26 грудня в м. Тростянець в спортивному залі «Локомотив» відбувся відкритий міський Новорічний турнір з гирьового спорту.

У змаганнях взяли участь спортсмени з м. Тростянець, Охтирка, Суми, Ромни,смт Кириківка. Змагались чоловіки, жінки, юнаки, дівчата. Спортсмени виконували вправу Р12 (ривок з довільною зміною рук за 12 хв.).

Переможцями у своїх категоріях стали серед чоловіків: Чут Сергій (Охтирка), Хочин Віталій (Суми), Гончаров Денис(Суми); серед жінок: Степанова Ніна, серед юнаків: Ханін Богдан (Тростянець), Катриченко Єгор (Тростянець), Хочин Гліб (Суми), серед дівчат: Жолдак Оксана (Кириківка), Хвесик Анастасія (Кириківка).

Переможці та призери нагороджені грамотами та медалями від Тростянецької міської ради та солодкими подарунками від постійного спонсора ПрАТ «Монделіс Україна».