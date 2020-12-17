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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:31337

В Глуховской громаде создали публичную библиотеку с фондом более 100 тысяч книг

Отныне в Глуховской громаде будет публичная библиотека, которая включает восемь сельских филиалов. Решение о создании этого коммунального учреждения приняли на последней сессии Глуховского городского совета.

Теперь в структуру входят филии в Баничах, Белокопытово, Дунайце, Перемоге, Полошках, Приволье, Некрасово, Уздице.  Также объединятся взрослая и детская, которые будут размещаться в одном помещении бывшей Глуховской районной библиотеке, пишет Неделя.

Мы пришли сюда, чтобы узнать, какие настроения царят у работников, что нового ждет глуховчан и жителей громады.  Дело в том, что именно сейчас тысячи книг переезжают из здания напротив - бывшей детской библиотеки, формируются стеллажи, реестры.

Работники проводят маленькую экскурсию и рассказывают, что для учеников 1-4 классов выделили отдельную комнату.  Читальный зал будет общий для взрослых и детей, семейного типа.

 - Уверена, что к изменениям читатели быстро привыкнут.  Кстати, в последнее время мы уже пытались сделать несколько отдельных стеллажей с детской литературой, потому что когда мама приходит себе по роман, она в большинстве случаев не против взять что-то почитать и сыну или дочери.  Поэтому библиотека семейного типа - это очень хорошая идея, - делится и.о.  директора Тамара Привалова.

Книжные фонды всех филиалов объединят в один, а это около 60 тыс. книг бывшей взрослой библиотеки, 18 тыс. - детской и более 40 тыс. - сельских.  Литературой с легкостью можно будет обмениваться.  Поэтому читатели из сел, входящих в Глуховскую городскую громаду, смогут постоянно получать литературные новинки и свежие поступления.

Но самым большим позитивом во всей этой библиотечной истории есть надежда на полное обновление и переформатирование.

 - Наш мэр Надежда Вайло заинтересована в том, чтобы библиотека стала современным пространством, клубом по интересам, где взрослые и дети смогут проводить время комфортно и с пользой.  Поэтому мы планируем полную перезагрузка.  В первую очередь, это масштабный ремонт, новые стеллажи, мебель, WI-FI.  Очень хотим максимально расширить пространство, разделить его на зоны.  Украшением станут панорамные окна с уютными местами для чтения.  Это будет совершенно новая философия.  В следующем году будем готовить все необходимые документы, искать дизайнерские решения и новые свежие идеи для того, чтобы библиотека привлекала людей, - заверила Тамара Привалова.

Все работники остаются на рабочих местах, за исключением тех, кто планирует выйти на пенсию.  Библиотеки в Уздице и Поремоге переедут в помещения сельских советов - так будет созданы теплые, комфортные центры чтения.

Напомним, районная центральная библиотека была коммунальным предприятием Глуховского районного совета. В процессе децентрализации Глуховский район вошел в состав Шосткинского. В связи с этим депутаты райсовета месяц назад проголосовали за ликвидацию своих коммунальных учреждений и заведений, в том числе и районной центральной библиотеки.

 
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