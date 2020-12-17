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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:57195

АТ «Сумигаз» попереджає про загрозу припинення розподілу газу

АТ «Сумигаз» попереджає про загрозу припинення розподілу газу до бюджетних установ в новостворених територіальних громадах

1 січня 2021 року втратять чинність договори на розподіл природного газу з низкою виконавчих органів місцевих рад. Їхні правонаступники досі не уклали відповідні договори з Операторами ГРМ. Це ставить під загрозу постачання газу до бюджетних установ у новому році.

Станом на 28 грудня АТ «Сумигаз» через інформаційну платформу Оператора ГТС отримала повідомлення на відключення 318 об’єктів соціально-побутового призначення та бюджетних установ у зв’язку з відсутністю постачальника газу на ці об’єкти з 1 січня 2020 року.

Ситуація виникла в зв’язку з тим, що 17 листопада внесені зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо порядку закінчення повноважень сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів як юридичних осіб у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України.

На початку 2021 року в Сумській області низка сільських, селищних та міських рад будуть реорганізовані. Їхні виконавчі органи припинять існування як юридичні особи. Відповідно, припинять свою дію і чинні угоди на розподіл газу та постачання газу. Це ставить під загрозу розподіл газу до закладів бюджетної сфери в опалювальний період, в тому числі до дитячих дошкільних закладів та лікарень.

АТ «Сумигаз» з 1 січня змушений буде припинити розподіл природного газу на об’єкти соціально-побутового призначення та бюджетної сфери в разі неукладення вчасно відповідних договорів.

Згідно з положеннями Кодексу газорозподільних систем, установи, які не матимуть договору на розподіл газу і не будуть закріплені за жодним постачальником, мають самостійно припинити споживання газу.

Щоби запобігти подібній ситуації, АТ «Сумигаз» звернулося з офіційними листами до Прем'єр-міністра, РНБО, Міністерства розвитку громад і територій, обласної та районних державних адміністрацій. Газорозподільна компанія закликає всі органі державної й виконавчої влади максимально сприяти укладанню договорів на розподіл природного газу новими виконавчими органами місцевих рад та включенню бюджетних установ до реєстру споживачів будь-якого постачальника.

 
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